Сексолог Кернер назвал нормальную частоту секса в браке

Людям необходимо сосредоточиться не на количестве, а на качестве секса в браке. Такое мнение в беседе с изданием Men’s Health выразил сексолог Ян Кернер.
По его словам, каждый период жизни человека сопровождается сменой уровня либидо и отношения к сексу. Именно из-за этого стандартизировать интимную жизнь в браке противопоказано.
Недавно ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось — между сексом и уровнем счастья существует прямая взаимосвязь. Специалисты выявили закономерность — чем чаще пары занимались любовью, тем счастливее себя чувствовали.
Максимальный уровень удовлетворенности испытали те, кто занимался сексом минимум один раз в неделю. При превышении этой отметки показатель вновь начинал снижаться, уточнили в издании.
В России тем временем зафиксировано снижение желания интимной близости у молодых людей. Сексолог Евгений Быстров рассказал, с чем связано снижение либидо и как побороть эту проблему.
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, заявил, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом.