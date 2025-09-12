По делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края проходят 16 человек

Согласно материалам дела, уголовное дело было инициировано 19 августа 2025 года против Юрия Бойченко и ещё 16 человек. Большинство фигурантов доставлены в Москву, где им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Уголовное дело возбуждено 19 августа 2025 года в отношении Бойченко, ещё 16 человек, а также неустановленных лиц», — указано в материалах.
Расследование ведётся по факту растраты при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене.
Ранее сообщалось, что суд принял решение об аресте экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Его подозревают в растрате более 100 миллионов рублей при заключении государственных контрактов на закупку медицинского оборудования. Следствие считает, что он использовал своё служебное положение для хищения значительных средств при закупках медицинского оборудования в регионе. Экс-министр пока не выразил намерения обжаловать решение суда.