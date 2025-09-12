По делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края проходят 16 человек

Ранее сообщалось, что суд принял решение об аресте экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Его подозревают в растрате более 100 миллионов рублей при заключении государственных контрактов на закупку медицинского оборудования. Следствие считает, что он использовал своё служебное положение для хищения значительных средств при закупках медицинского оборудования в регионе. Экс-министр пока не выразил намерения обжаловать решение суда.