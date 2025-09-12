Россиянам придется отдать налог с накоплений: доцент рассказала, кого это коснется

При этом она добавила, что налогами облагается все, что выше 210 тысяч рублей. Заплатить, вероятно, придется даже в случае, если у человека несколько вкладов в разных банках. Значение имеет итоговая сумма, которую он получил от накоплений. В зависимости от размера дохода будет назначаться налог либо в 13%, либо в 15%.