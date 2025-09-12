Россиянам придется отдать налог с накоплений: доцент рассказала, кого это коснется

Россиянам, чьи доходы от вкладов превышают сумму в 210 тысяч рублей, придется заплатить налог с полученных средств. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Ее слова передает «Прайм».
Как отметила финансист, существуют конкретные правила налогообложения вкладчиков. Так, банк не платит никакие суммы ФНС. Средства взымаются непосредственно с вкладчика, причем в конце года. Соответствующая информация появляется в личном налоговом кабинете.
«Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года», — подчеркнула Голубцова.
При этом она добавила, что налогами облагается все, что выше 210 тысяч рублей. Заплатить, вероятно, придется даже в случае, если у человека несколько вкладов в разных банках. Значение имеет итоговая сумма, которую он получил от накоплений. В зависимости от размера дохода будет назначаться налог либо в 13%, либо в 15%.
Тем временем экономист Мария Ермилова рассказала, как наиболее выгодно открыть вклад в любом банке. По ее словам, оптимальным вариантом будет вложение средств сроком на год. Поскольку подобное считается самым выгодным. При этом также важно обращать внимание на условия. В том числе на то, можно ли пролонгировать вклад или пополнить депозит.