Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%

Глава Чечни Кадыров не стал отвечать на вопрос о том, кому он полностью доверяет.

ГРОЗНЫЙ, 12 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, кому он доверят на 100%, но подчеркнул, что таких людей очень много.

«Есть, конечно, их очень много. И я в них не сомневаюсь даже на долю процента. Перечислять их и называть каждого по имени займет много времени», — сказал глава Чечни в интервью РИА Новости.

