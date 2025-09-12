Ричмонд
В деле о грабеже бойцов СВО в Шереметьево появилась статья о похищении человека

В рамках уголовного дела о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево фигурирует эпизод с похищением человека.

В рамках уголовного дела о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево фигурирует эпизод с похищением человека. Как сообщил информированный источник РИА Новости, одна из женщин-пассажиров была незаконно удержана в такси до момента оплаты завышенной суммы поездки.

По данным собеседника агентства, с пострадавшей все в порядке. Инцидент произошел на фоне массовых случаев, когда пассажиры отказывались оплачивать значительно завышенные счета таксистов.

По делу уже арестовано около 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Следствие устанавливает, что преступная группа систематически похищала деньги у военнослужащих, прибывающих в аэропорт, используя методы краж, вымогательства и мошенничества.

Ранее сообщалось, что экс-замминистру обороны Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу.

