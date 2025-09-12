Ричмонд
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи в еще одном районе региона

Из-за засухи в Ростовской области пострадали посевы подсолнечника и пшеницы.

В Кагальницком районе Ростовской области с 11 сентября введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильной почвенной засухи. Об этом в своем Telegram-канале объявил глава местной администрации Владимир Бартеньев.

— Пятого сентября мы обратились в региональное правительство с просьбой об оказании поддержки нашим аграриям. Сегодня состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение о введении на территории Кагальницкого района режима ЧС, — уточнил Владимир Бартеньев.

Результаты исследования в августе 2025 года показали, что сильная засуха вызвала повреждение посевов подсолнечника и кукурузы Кагальницкого района.