Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга и еще трех человек

Япония посмертно сняла санкционные ограничения с бывшего депутата ГД Борцова.

Источник: Комсомольская правда

Япония исключила из санкционных списков четырех человек, в том числе жену бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг. Об этом сказано в заявлении японского Министерства иностранных дел.

Санкционные ограничения также сняли с бывшего депутата Государственной думы Николая Борцова, который умер в апреле 2023 года в возрасте 77 лет, а также с военных Андрея Ермишко и Алексея Большакова.

Ранее в этом году Япония посмертно сняла санкционные ограничения с семи человека. Кроме того, из «черного списка» исключили мать Евгения Пригожина Виолетту Пригожину.

Напомним, Токио присоединилось к западным санкционным ограничения в отношении Москвы 1 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Российскую Федерацию 164 видов товаров.

