Молодых людей, готовивших нападение на РУДН, приговорили к колонии

Ранее был вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году. 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области. В ходе боестолкновения трое из них ликвидированы, четверо задержаны и приговорены к тюремным срокам от 26 до 28 лет. В группу входили кадровые сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов.