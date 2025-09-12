Омичи снова могут летать в Краснодар

С 11 сентября аэропорт Краснодара возобновил регулярные рейсы, сообщает Росавиация. Пассажиры смогут летать в Краснодар ежедневно с 09:00 до 19:00 по местному времени. Однако для омичей прямое авиасообщение с этим городом пока не предусмотрено — добраться в Краснодар можно с пересадкой через Москву.