В центре Омска выставили на продажу популярный бар по цене квартиры

На втором этаже расположены два зала, каждый из которых оснащен собственной VIP-комнатой и несколькими санузлами для гостей. Третий этаж отведен под просторный банкетный зал площадью 208,7 квадратных метров. Заведение оборудовано открытой кухней, контактным баром и уютной террасой с живописным видом на городской сквер.