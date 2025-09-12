Синоптик Тишковец рассказал, продолжится ли бабье лето в Москве в выходные

По его данным, в ночные часы воздух в столице будет остывать до +6 градусов, однако дневной прогрев составит от +18 до +21 градуса. Ветер подует южный со скоростью 3−8 м/с. При этом атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба — это на 14 единиц выше нормы и тянет на рекорд. Ожидается сухая и малооблачная погода.