Синоптик Тишковец рассказал, продолжится ли бабье лето в Москве в выходные

В грядущие выходные бабье лето в Москве продолжится, воздух в мегаполисе прогреется до +21 градуса. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В выходные характер погоды не изменится: благодаря западной периферии антициклона — бабье лето продолжится», — написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, в ночные часы воздух в столице будет остывать до +6 градусов, однако дневной прогрев составит от +18 до +21 градуса. Ветер подует южный со скоростью 3−8 м/с. При этом атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба — это на 14 единиц выше нормы и тянет на рекорд. Ожидается сухая и малооблачная погода.
В пятницу, 12 сентября, в Москве также будет тепло — воздух прогреется до +18+20 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее Тишковец рассказал, когда в столице ожидается выпадение снега.
