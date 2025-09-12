Учителям предложили выдавать бесплатное жилье при одном условии

«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет, можно безвозмездно выделять жилье», — отметил Гриб в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что вопросы о конкретном стаже, необходимом для получения такой льготы, могут обсуждаться отдельно.