В Общественной палате предложили выделять жилье учителям после 25 лет работы

У педагогов, проработавших в школах более 25 лет, должно появиться право на получение бесплатного жилья. Такое мнение в пятницу, 12 сентября, выразил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
— Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жилье, — добавил он.
Гриб отметил, что вопрос о необходимом для получения недвижимости стаже можно вынести на рассмотрение.
— Срок, понятно, можно обсуждать, но мы даже тем самым повысим авторитет и престиж профессии учителя, — цитирует его ТАСС.
Учебный год уже начался, и с 1 сентября 2025 года в российской системе среднего образования ввели множество важных изменений. Что поменялось в школах в этом году — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, председатель партии СРЗП Сергей Миронов утверждает, что работникам культуры и искусства, деятелям науки, медработникам и школьным учителям необходимо предоставить ежегодную выплату, чтобы повысить привлекательность бюджетных специальностей.