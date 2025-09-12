В Астане затягивается стройка на набережной

Масштабная реконструкция набережной в Астане, от канала Акбулак до моста по улице Сарайшык, рискует затянуться и перейти на 2026 год. В мае строители обещали завершить работы к концу августа, но в сентябре акимат называет новую дату — октябрь. При этом за четыре месяца набережная почти не изменилась: здесь по-прежнему груды земли и строительного мусора.