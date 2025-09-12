Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане затягивается стройка на набережной

Масштабная реконструкция набережной в Астане, от канала Акбулак до моста по улице Сарайшык, рискует затянуться и перейти на 2026 год. В мае строители обещали завершить работы к концу августа, но в сентябре акимат называет новую дату — октябрь. При этом за четыре месяца набережная почти не изменилась: здесь по-прежнему груды земли и строительного мусора.

Источник: Курсив

Обещания и реальность

В мае 2025 года «Курсив» уже писал о реконструкции правого берега реки Есиль. Тогда подрядчики объясняли, что завершают демонтаж старой набережной в Астане и жаловались, что горожане мешают, гуляя по территории стройки.

Но спустя четыре месяца вместо пешеходных дорожек и озеленения — все тот же строительный пейзаж.

Если сравнить фотографии «до» и «после», то видно, что значимого прогресса нет. На участках в мае рабочие снимали старое покрытие, а сегодня там частично подсыпали слой гравия.

Из заметных изменений — металлическая опалубка: каркасы из арматуры, которые позже зальют бетоном. Также с набережной демонтировали пирс для яхт.

Кроме того, частично спуски к воде уже оформили плитами под камень, но отделка выглядит недоделанной: часть плит сбита, а рядом лежит строительный мусор.

Особенно контрастно выглядит участок у воды. В мае рабочие здесь уже выложили пешеходную дорожку, но теперь камни, которые ее обрамляли, разбросаны вокруг.

Завершат ли реконструкцию набережной в октябре?

В Управлении охраны окружающей среды и природопользования заявили, что завершить проект планируют в октябре 2025 года. План предусматривает велодорожки, высадку крупномерных деревьев, установку малых архитектурных форм и освещения.

Однако озвученные сроки, с учетом нынешнего состояния стройки, кажутся нереалистичными. С учетом осенней погоды и приближающихся холодов работы по ремонту могут затянуться.

Контраст в темпах строительства особенно заметен, если сравнивать ход работ на соседних объектах. На другом берегу, где раньше стоял особняк, связанный с Даригой Назарбаевой, за лето уже возвели этажи нового элитного ЖК, тогда как на набережной, которая должна стать общественным пространством для жителей столицы, значимого прогресса нет.