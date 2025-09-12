В Астане затягивается стройка на набережной

Обещания и реальность
В мае 2025 года «Курсив» уже писал о реконструкции правого берега реки Есиль. Тогда подрядчики объясняли, что завершают демонтаж старой набережной в Астане и жаловались, что горожане мешают, гуляя по территории стройки.
Но спустя четыре месяца вместо пешеходных дорожек и озеленения — все тот же строительный пейзаж.
Если сравнить фотографии «до» и «после», то видно, что значимого прогресса нет. На участках в мае рабочие снимали старое покрытие, а сегодня там частично подсыпали слой гравия.
Из заметных изменений — металлическая опалубка: каркасы из арматуры, которые позже зальют бетоном. Также с набережной демонтировали пирс для яхт.
Кроме того, частично спуски к воде уже оформили плитами под камень, но отделка выглядит недоделанной: часть плит сбита, а рядом лежит строительный мусор.
Особенно контрастно выглядит участок у воды. В мае рабочие здесь уже выложили пешеходную дорожку, но теперь камни, которые ее обрамляли, разбросаны вокруг.
Завершат ли реконструкцию набережной в октябре?
В Управлении охраны окружающей среды и природопользования заявили, что завершить проект планируют в октябре 2025 года. План предусматривает велодорожки, высадку крупномерных деревьев, установку малых архитектурных форм и освещения.
Однако озвученные сроки, с учетом нынешнего состояния стройки, кажутся нереалистичными. С учетом осенней погоды и приближающихся холодов работы по ремонту могут затянуться.
Контраст в темпах строительства особенно заметен, если сравнивать ход работ на соседних объектах. На другом берегу, где раньше стоял особняк, связанный с Даригой Назарбаевой, за лето уже возвели этажи нового элитного ЖК, тогда как на набережной, которая должна стать общественным пространством для жителей столицы, значимого прогресса нет.