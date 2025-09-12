Алматы бьёт рекорды: город принял более 1,14 миллиона туристов за полгода

Из общего числа гостей 323,5 тысячи составили иностранные туристы, а 816,5 тысячи — путешественники из других регионов Казахстана. Особенно заметным стал рост интереса со стороны Китая: число китайских туристов достигло 54,1 тысячи человек, показав рост на 33,4%. Это позволило Китаю занять второе место в рейтинге стран по числу туристов, уступив лишь Индии, откуда приехали 56,2 тысячи гостей.