Две улицы в центре Челябинска отремонтируют до 20 октября

Про ремонт Орджоникидзе
На улице Орджоникидзе будут ремонтировать участок дороги от дома № 54а до улицы Цвиллинга. На эти цели выделили 13,9 миллиона рублей. Победителю торгов предстоит разобрать существующее асфальтобетонное покрытие толщиной до 5 сантиметров, отремонтировать проезжую часть, отрегулировать высоту существующих крышек колодцев и нарастить их в случае необходимости, нанести дорожную разметку и установить знаки.
Про ремонт Татьяничевой
На улице Татьяничевой будут ремонтировать дорогу на участке от Худякова до Витебской. Подрядчик также должен демонтировать существующее асфальтобетонное покрытие толщиной до 5 сантиметров, обновить покрытие проезжей части, отрегулировать высоту существующих крышек колодцев, нанести дорожную разметку и установить знаки. Начальная цена контракта составляет 15,2 миллиона рублей.
Сейчас идёт приём заявок от подрядчиков. Победителей определят 23 сентября. Работы они должны выполнить до 20 октября.