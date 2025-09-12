Две улицы в центре Челябинска отремонтируют до 20 октября

На улице Орджоникидзе будут ремонтировать участок дороги от дома № 54а до улицы Цвиллинга. На эти цели выделили 13,9 миллиона рублей. Победителю торгов предстоит разобрать существующее асфальтобетонное покрытие толщиной до 5 сантиметров, отремонтировать проезжую часть, отрегулировать высоту существующих крышек колодцев и нарастить их в случае необходимости, нанести дорожную разметку и установить знаки.