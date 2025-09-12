В такой пасмурный день еще и без света остаться — сомнительное удовольствие: В Кишиневе продолжают массово отключать электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 12 сентября 2025.
Ботаника.
Аэропорт, 9002, 9999, A. Туполев, 1−5, 2−4, Астронавтов, 2−6, Авиаторилор, 1−13, 2−14, Х. Колумб, 1−9, Дачия, 69/1, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 79, 81, 83, 9999, Навигаторилор, 2−4, Отопень, 2−10, Плопилор, 1−13, В. Чкалов, 1−5 — с 11:00 до 16:00.
Баку, 19−33, Ботяза, 1−9, 2−12, Четатя Албэ, 93, 102−120, 999, Х. Морий, 99, Истра, 1−3, 2−4, Ынэлцэрий, 1−11, 2−12, Ынвиерий, 1−11, 2−20, 25, Томис, 1−11, 2−10 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
С. Рэдэуцану, 48, Буковиней, 999, 5409, 9999, O. Врабие, 6, 16−18, 28, 30,45, 47, пер. 2 O. Врабие, 1−11, 2−26, Ясско-Кишиневская Операция, 3, 5, 62−70, Г. Пынтя, 42−66, 83, 129, 135, 137, 252, 400, пер. Г. Пынтя, 40−42, 41−45 — с 09:00 до 16:00.
Мирчешть, 56−60 — с 09:20 до 16:00.
Буюканы.
Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.