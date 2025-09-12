Контрольная закупка: Эти 15 продуктов нужно брать оптом в сентябре, чтобы потом не переплачивать

Начнём с продуктов, которые составляют основу нашего рациона. Гречка, рис, овсянка, перловка — все эти крупы сейчас стоят копейки по сравнению с зимними ценами. Причина проста: сентябрь приносит свежий урожай зерновых, а значит, производители готовы делиться урожаем по минимальным ценам. То же самое касается макарон из твёрдых сортов пшеницы — берите сразу по несколько упаковок. При правильном хранении в сухом месте они легко протянут год, а то и больше. Не забудьте про бобовые — чечевица, нут, горох и фасоль сейчас буквально за бесценок. Зимой эти белковые чемпионы станут основой сытных супов и гарниров, которые согреют и накормят всю семью. А ещё — мука всех сортов. Если любите печь или просто не представляете жизни без домашних блинчиков, покупайте муку мешками.