Двое российских бойцов ранены в Брянске из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали микроавтобус в Брянской области. Внутри поврежденного транспорта находились сотрудники предприятия «Погар-Гремяч». Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз Во время эвакуации украинская сторона совершила повторный обстрел. В результате зверского нападения ранения получили: водитель, четверо пассажиров и двое сотрудников подразделения «БАРС-Брянск».

