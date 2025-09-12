В Омске маршрутный микроавтобус сбил ребенка

Информация очевидцев о ДТП с ребенком появилась вчера, 11 сентября, в телеграм-канале «Жесть Омск». Официального подтверждения происшествия от Госавтоинспекции пока не поступило.
Видеозаписью ДТП со сбитым ребенком на улице Бетховена поделились очевидцы. На опубликованной записи видна суета вокруг лежащего тела. Люди кричат, чтобы пострадавшего не трогали и не переворачивали, а дождались вызванных врачей скорой помощи. В тексте, сопровождающим видео говорится, что микроавтобус сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Официального сообщения о состоянии пострадавшего в ДТП на момент публикации данной новости пока нет.