В Омске маршрутный микроавтобус сбил ребенка

Видеозаписью ДТП со сбитым ребенком на улице Бетховена поделились очевидцы. На опубликованной записи видна суета вокруг лежащего тела. Люди кричат, чтобы пострадавшего не трогали и не переворачивали, а дождались вызванных врачей скорой помощи. В тексте, сопровождающим видео говорится, что микроавтобус сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Официального сообщения о состоянии пострадавшего в ДТП на момент публикации данной новости пока нет.