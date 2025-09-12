Ричмонд
«Протянули колючую проволоку, соорудили металлический забор». Польша перекрыла границу с Беларусью

Польша полностью закрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Польша полностью закрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября, пишет БелТА.

Польские власти в начале рабочей недели предупредили, что намерены перекрыть границу с Беларусью из-за начала совместных российско-белорусских учений «Запад — 2025».

Польско-белорусская граница была закрыта ночью пятницы, 12 сентября. Перед пунктом пропуска «Брест» на мосту польские пограничники протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор. В тот момент в очереди на въезд в ЕС стояли транспортные средства, которые развернули обратно в Беларусь.

Отмечается, что 11 сентября Погранстража Польши прислала официальное сообщение Государственному пограничному комитету о закрытии движения через границу с 01.00 12 сентября по минскому времени.

В итоге на белорусско-польской границе на неопределенное время закрылись автодорожные погранпункты «Брест» («Тересполь» с польской стороны) и «Козловичи» (польские «Кукурыки»). Также закрылись четыре железнодорожных пункта пропуска: «Гродно» («Кузница Белостоцкая»), «Берестовица» («Зубки Белостоцкие»), «Свислочь» («Семеновка») «Брест» («Тересполь»).

Ранее МВД Польши уже сказало, когда будет открыта граница с Беларусью.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

Также Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.

Еще Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.

А вот что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о закрытии Польшей границы с Беларусью.

