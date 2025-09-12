«Протянули колючую проволоку, соорудили металлический забор». Польша перекрыла границу с Беларусью

Польша полностью закрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября, пишет БелТА.
Польские власти в начале рабочей недели предупредили, что намерены перекрыть границу с Беларусью из-за начала совместных российско-белорусских учений «Запад — 2025».
Польско-белорусская граница была закрыта ночью пятницы, 12 сентября. Перед пунктом пропуска «Брест» на мосту польские пограничники протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор. В тот момент в очереди на въезд в ЕС стояли транспортные средства, которые развернули обратно в Беларусь.
Отмечается, что 11 сентября Погранстража Польши прислала официальное сообщение Государственному пограничному комитету о закрытии движения через границу с 01.00 12 сентября по минскому времени.
В итоге на белорусско-польской границе на неопределенное время закрылись автодорожные погранпункты «Брест» («Тересполь» с польской стороны) и «Козловичи» (польские «Кукурыки»). Также закрылись четыре железнодорожных пункта пропуска: «Гродно» («Кузница Белостоцкая»), «Берестовица» («Зубки Белостоцкие»), «Свислочь» («Семеновка») «Брест» («Тересполь»).
