В городе Башкирии из-за «Росхим Забега» изменят маршруты транспорта

Полумарафон пройдет 14 сентября. Временные изменения коснутся маршрутов МУП «СТУ» в период с 7.45 до 16.00:
№ 1, № 2 — К. рынок — Сквер — Троллейбусное депо — кольцо Сода — кольцо завода СК и обратно;
№ 3 — К. рынок — Дом быта — ж/д вокзал — Троллейбусное депо — кольцо Сода — Первомайск — обратно;
№ 7, № 8 — Б. городок — пр. Октября — ж/д вокзал — Троллейбусное депо — Бариевое пр-во — кольцо Сода — обратно;
№ 13, № 14 — ВТС — К. рынок — пр. Октября — Автовокзал — Заводоуправление — кольцо завода СК и обратно;
№ 141 — изменён по схеме: Антиковидная — К. Муратова — Артёма — Автовокзал — Дом радио — Геологическая — завод СК — Сода — Менделеева — Социалистическая — Кочетова — обратно;
№ 6, № 17, № 140, № 143, № 43 — без изменений.