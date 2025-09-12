Ричмонд
В городе Башкирии из-за «Росхим Забега» изменят маршруты транспорта

Из-за «Росхим Забега» в Стерлитамаке изменятся маршруты общественного транспорта.

Источник: Башинформ

Полумарафон пройдет 14 сентября. Временные изменения коснутся маршрутов МУП «СТУ» в период с 7.45 до 16.00:

№ 1, № 2 — К. рынок — Сквер — Троллейбусное депо — кольцо Сода — кольцо завода СК и обратно;

№ 3 — К. рынок — Дом быта — ж/д вокзал — Троллейбусное депо — кольцо Сода — Первомайск — обратно;

№ 7, № 8 — Б. городок — пр. Октября — ж/д вокзал — Троллейбусное депо — Бариевое пр-во — кольцо Сода — обратно;

№ 13, № 14 — ВТС — К. рынок — пр. Октября — Автовокзал — Заводоуправление — кольцо завода СК и обратно;

№ 141 — изменён по схеме: Антиковидная — К. Муратова — Артёма — Автовокзал — Дом радио — Геологическая — завод СК — Сода — Менделеева — Социалистическая — Кочетова — обратно;

№ 6, № 17, № 140, № 143, № 43 — без изменений.