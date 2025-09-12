50 улиц отремонтируют в Астане

По состоянию на сегодняшний день уже завершены работы на 41 улицах общей протяженностью 49 километров. К примеру, пр. Абылайхана от ул. Пушкина до ул. Манаса, ул. Фахд бен Абдул Азиз от ул. Байсеитовой до ул. Бейсековой, ул. Сейфуллина от пр. Сарыарка до пр. Республики, ул. Жумабаева от пр. Момышулы до пр. Кошкарбаева, ул. Бокеева от ул. Окжетпес до тупика, ул. Акбидай от ул. К. Кеменгерулы до ул. Ондирис и др.