В Новосибирске выставили на продажу два этажа ТЦ за 93 млн

ТЦ «Автоград» в Дзержинском районе выставили на торги за 93,1 миллиона рублей.
В Новосибирске на продажу выставлены третий и четвёртый этажи ТЦ «Автоград» в Дзержинском районе на улице Доватора, 11. Общая площадь помещений — 8,6 тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров занимает третий этаж, а 4,3 тысячи квадратных метров — четвёртый, о чём сообщает на портале «ГИС. Торги».
Начальная цена лота составляет 93,1 миллиона рублей при кадастровой стоимости объекта в 190,3 миллиона рублей. Аукцион состоится 14 октября в рамках программы приватизации муниципального имущества.
В настоящее время помещения заняты арендаторами. Но после завершения сделки новый владелец сможет потребовать освобождения площадей.