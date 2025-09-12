В Новосибирске выставили на продажу два этажа ТЦ за 93 млн

В Новосибирске на продажу выставлены третий и четвёртый этажи ТЦ «Автоград» в Дзержинском районе на улице Доватора, 11. Общая площадь помещений — 8,6 тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров занимает третий этаж, а 4,3 тысячи квадратных метров — четвёртый, о чём сообщает на портале «ГИС. Торги».