В Калининграде отменили или задерживают более 20 рейсов

В ряде аэропортов России ввели ограничения на полёты, что может сказаться на расписании рейсов из и в Калининград. Об этом сообщили в Росавиации в пятницу, 12 сентября.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — уточнил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
Согласно онлайн-табло калининградского аэропорта, уже отменили 3 рейса из московского Шереметьево и, соответственно, столько же в обратном направлении. Позже расписания в столицу отправятся 4 борта, в Санкт-Петербург — 3 и в Екатеринбург — один. Время ожидания варьируется от 45 минут до двух часов.
Позже сядут в Храброво пять самолётов из столицы, два из Санкт-Петербурга и по одному из Новосибирска и Екатеринбурга. График прилётов сдвигается минимум — на 45 минут, максимум — на 2 часа 45 минут.
В Ленинградской область в ночь с 11 на 12 сентября сбили 28 украинских беспилотников.