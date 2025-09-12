В Калининграде отменили или задерживают более 20 рейсов

Согласно онлайн-табло калининградского аэропорта, уже отменили 3 рейса из московского Шереметьево и, соответственно, столько же в обратном направлении. Позже расписания в столицу отправятся 4 борта, в Санкт-Петербург — 3 и в Екатеринбург — один. Время ожидания варьируется от 45 минут до двух часов.