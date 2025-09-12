Новый ботанический памятник природы объявлен в Барановичском районе

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе объявлен новый ботанический памятник природы местного значения. Это следует из решения Барановичского райисполкома от 28 августа 2025 года № 1511, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.