Новый ботанический памятник природы объявлен в Барановичском районе

Ботанический объект липа мелколистная решением райисполкома объявлен ботаническим памятником природы местного значения «Липа мелколистная “Ясенецкая”.
Райисполком поручил установить границы, площадь, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав ботанического памятника природы местного значения.
В границах ботанического памятника природы местного значения будет установлен режим охраны и использования в соответствии с законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».
Решение вступает в силу после его официального опубликования.