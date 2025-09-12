Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе программы. Об этом в пятницу, 12 сентября, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Отмечается, что жалобы поступали еще с вечера 11 сентября, однако к утру следующего дня их число резко выросло. Наибольшее количество проблем в работе на данный момент зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, а также Воронежской и Саратовской областях.
По данным сервиса, первые жалобы на работу мессенджера поступили в 4 утра по московскому времени: спустя полтора часа их количество выросло в десять раз. К 8 утра по московскому времени количество жалоб превысило 50, передает сайт Downdetector.
До этого сбой в работе мессенджера зафиксировали 5 сентября. Всего за сутки поступило 1117 жалоб, большинство — от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Вологодской, Нижегородской и Курганской областей.
Ранее во всем мире произошел масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink и видеохостинга YouTube. Больше всего на Starlink жаловались жители Соединенных Штатов Америки.