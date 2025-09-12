Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram

Отмечается, что жалобы поступали еще с вечера 11 сентября, однако к утру следующего дня их число резко выросло. Наибольшее количество проблем в работе на данный момент зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, а также Воронежской и Саратовской областях.