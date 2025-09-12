Командование ВСУ бросило штурмовиков, попавших в окружение в Юнаковке

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило группу штурмовиков, которые попали в окружение в Юнаковке Сумской области, пишет Telegram-канал «Северный ветер».
«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47 омбр. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить их снабжение», — отмечают авторы публикации.
Напомним, накануне сообщалось, что командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ приказал не эвакуировать раненых с передовых позиций, где находится большое количество контуженных военнослужащих.