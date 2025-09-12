Почти 7 тысяч пострадавших: в Приморье новый пик активности клещей

В Приморье фиксируется очередной всплеск активности клещей. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора региона, с начала 2025 года в лечебные учреждения края с жалобами на укусы клещей обратился 6848 человек, из них 1704 — дети. Эти цифры соответствуют среднему уровню за прошедшие годы, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации эпидемиологов, в Центр гигиены и эпидемиологии направлено на обследование 5078 снятых с людей клещей. В 18 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Всем, кто контактировал с заражёнными клещами, была проведена экстренная профилактика — введён противоклещевой иммуноглобулин.
Также с начала эпидсезона зарегистрированы восемь случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, 65 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и 120 случаев клещевого риккетсиоза.
Специалисты напоминают, что в разгар второго сезонного пика необходимо особенно внимательно относиться к мерам индивидуальной защиты — использовать репелленты, носить закрытую одежду, регулярно осматривать тело после пребывания на природе. При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться к врачу.
Ранее главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморью Елена Загней рассказала, что можно заразиться клещевым энцефалитом при раздавливании клеща. На практике был случай, когда мужчина удалил клеща, и оказалось, что тот был инфицирован сразу тремя возбудителями: вирусом клещевого энцефалита, боррелиями и риккетсиями. В результате человек заразился сразу тремя инфекциями, несмотря на то что эпидемиологический сезон уже почти подходил к концу. При этом иммунитет вырабатывается только после специфической профилактики, то есть когда человеку вводится вакцина.