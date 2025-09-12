Почти 7 тысяч пострадавших: в Приморье новый пик активности клещей

Ранее главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморью Елена Загней рассказала, что можно заразиться клещевым энцефалитом при раздавливании клеща. На практике был случай, когда мужчина удалил клеща, и оказалось, что тот был инфицирован сразу тремя возбудителями: вирусом клещевого энцефалита, боррелиями и риккетсиями. В результате человек заразился сразу тремя инфекциями, несмотря на то что эпидемиологический сезон уже почти подходил к концу. При этом иммунитет вырабатывается только после специфической профилактики, то есть когда человеку вводится вакцина.