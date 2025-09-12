Российским учителям с 25-летним стажем призывают бесплатно выдавать квартиры

При этом он считает, что размер стажа можно обсудить. По убеждению Гриба, возможность получить квартиры бесплатно поднимет престиж и авторитет профессии в обществе. Также он призывает учредить ежегодные выплаты педагогам в честь Дня учителя и расширить перечень наград и званий для представителей данной профессии.