В Башкирию прибыл третий «Финист»

Башкирия получила третий электропоезд «Финист». Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. Пригородные маршруты региона будут обслуживать всего десять новых составов — семь «Ласточек» и три «Финиста». Новый поезд в выходные отправляют по маршруту Уфа — Айгир — Белорецк — теперь у «Горного экспресса» не пять, а десять вагонов. Также новый «Финист» будет работать в черте Уфимской агломерации.