В Башкирию прибыл третий «Финист»

И это десятый инновационный состав. В ближайшие выходные он повезёт пассажиров в Белорецк.

Источник: Башинформ

Башкирия получила третий электропоезд «Финист». Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. Пригородные маршруты региона будут обслуживать всего десять новых составов — семь «Ласточек» и три «Финиста». Новый поезд в выходные отправляют по маршруту Уфа — Айгир — Белорецк — теперь у «Горного экспресса» не пять, а десять вагонов. Также новый «Финист» будет работать в черте Уфимской агломерации.

«В республике продолжается улучшение транспортного обслуживания. Одна из целей — сделать железнодорожные перевозки доступнее и разгрузить автомобильные дороги. Электрички безопасны, надежны и быстры, поэтому жители региона выбирают их все чаще», — прокомментировала Любовь Минакова.