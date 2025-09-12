«Ъ»: у семьи экс-мэра Владивостока генпрокуратура хочет изъять активы

Антикоррупционный иск был направлен в Тверской суд Москвы, который уже наложил обеспечительный арест на акции и доли более двух десятков предприятий, а также на имущество членов семьи экс-мэра. Сообщается, что ответчиками по делу об изъятии активов чиновника выступают 12 физических и юридических лиц, в том числе и родители Пушкарева Сергей и Татьяна, а также родные братья и сестры чиновника.