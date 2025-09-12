Ричмонд
«Ъ»: у семьи экс-мэра Владивостока генпрокуратура хочет изъять активы

Семейный бизнес осужденного чиновника Пушкарева под угрозой.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура России планирует конфисковать в пользу государства активы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», чья совокупная стоимость превышает 79 миллиардов рублей. По информации надзорного органа, эти компании принадлежат семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был осужден на длительный срок и в настоящее время участвует в специальной военной операции. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Антикоррупционный иск был направлен в Тверской суд Москвы, который уже наложил обеспечительный арест на акции и доли более двух десятков предприятий, а также на имущество членов семьи экс-мэра. Сообщается, что ответчиками по делу об изъятии активов чиновника выступают 12 физических и юридических лиц, в том числе и родители Пушкарева Сергей и Татьяна, а также родные братья и сестры чиновника.

Ранее KP.RU сообщил, что осужденный за коррупцию и повышение полномочий Пушкарев отправился на СВО. Он участвует в специальной военной операции с декабря 2024 года.