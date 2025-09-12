Фестиваль краба, русские забавы и пейнтбол: выходные во Владивостоке будут насыщенными

Подходит к концу ещё одна рабочая неделя — и вскоре у жителей Владивостока начнутся насыщенные выходные. Как и всегда, ИА PrimaMedia подскажет, какие мероприятия стоит посетить.
Международный фестиваль «Золотая черепаха» (0+).
С 29 августа по 14 сентября во Владивостоке проходит международный фестиваль «Золотая черепаха».
На выставке продемонстрированы 100 лучших работ финалистов одного из самых престижных международных фотоконкурсов The Golden Turtle. Среди представленных фотографий — фото животных, кадры с растениями и необычайные пейзажи. В экспозиции представлены работы фотографов из России, Китая, Индии, Венгрии, Италии, Испании и других стран. Особое внимание уделено снимкам, сделанным в Дальневосточном федеральном округе и Приморском крае.
В кинозоне с 17.00 до 18.00 устраиваются показы уникальных документальных фильмов, посвящённых дикой природе, путешествиям, этнографии и географическим открытиям.
Где: Океан IMAX (ул. Набережная, 3).
Когда: С 29 августа по 14 сентября с 09.00 до 23.00.
Фестиваль русской культуры и спорта «Русский Двор» (0+).
Фестиваль русской культуры и спорта «Русский Двор» состоится 13 сентября в честь двух лет со дня основания Русской Общины Приморья.
В программе:
- Русские традиционные игры.
- Спортивные состязания на силу и выносливость.
- Показательные выступления приморских спортсменов — «кила», бокс и борьба.
- Мужская забава «стенка».
- Мастер-классы и выставки мастеров русского творчества.
- Аниматоры и мыльные пузыри от скомороха.
- Хороводы, песни и пляски от артистов на протяжении всего праздника.
- Гостей также ждёт горячий чай из самовара, блины и сладкие угощения.
Хедлайнер фестиваля Кирилл Макеев МК 5.45 выступит в 16.00.
Где: Центральная площадь.
Когда: 13 сентября с 12.00.
Фестиваль «День Рождения Белого Кролика» (0+).
13 сентября в арт-парке «Штыковские пруды» состоится фестиваль «День Рождения Белого Кролика».
Всех гостей и участников Фестиваля ждет:
- Праздничная программа на Белой сцене.
- Модный показ.
- Аллея красоты и здоровья — профессиональные консультации ветеринаров и экспертов по уходу за питомцами.
- Познавательные семинары — секреты правильного ухода за четвероногими друзьями.
- Фотозоны.
- Выставка-продажа зоотоваров.
- Детский уголок с аниматорами и аквагримом.
- Выставка животных «В добрые руки!». Здесь можно будет поддержать приюты, а главное — обрести хвостатого друга!
- Прогулки по осеннему лесу.
Где: Штыковские пруды (ул. Березовая 9).
Когда: 13 сентября в 12.00.
Стоимость: от 200 до 300 рублей.
Бодрая суббота. Караоке (0+).
Каждую субботу с 3 мая по 27 сентября жители и гости города смогут стать участником проекта.
Вместе с солистами филармонии можно будет спеть хором самые известные и любимые песни, для удобства раздадут тексты.
Принять участие может каждый, даже те, кто не умеет петь.
После каждого импровизированного концерта всех участников проекта угостят чаем с булочками.
Где: Исторический парк «Россия — Моя история» (Аксаковская ул., 12).
Когда: 13 сентября в 12.00.
Встреча Литературного клуба (12+).
В Библиотеке № 10 состоится встреча Литературного клуба Приморского отделения «Российского союза писателей».
Поэты и писатели поделятся впечатлениями от поездки в Монголию — на Все-монгольскую книжную ярмарку, которая проходила в Улан-Баторе. Делегация полноценно присоединилась к международным акциям — «Библионочь», «Победный май», организованных Русским Домом в Монголии. Участники поделятся впечатлениями от увиденного и покажут фото и видео материал, привезенный с собой.
13 сентября выступят: А. Пасевин, В. Воропаева, М. Зимина, Н. Форикова, О. Галяутдинова и другие участники делегации.
Во второй части Литературного клуба прозвучат новые стихи и отрывки из прозы.
Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
Когда: 13 сентября в 15.00.
Мастер-классы «Сентябрь. Осень. Школа» (12+).
13 сентября в ЦСИ «Заря» пройдут мастер-классы «Сентябрь. Осень. Школа».
Список мастер-классов:
«Школьное повествование» Писательский клуб. Участники напишут рассказы в формате фрирайтинга на тему школы.
«Школьные зарисовки». Сделают комиксы на тему того, что произошло в школе в первую неделю учебы.
«Изо без красок» — Лепка фигурок и рисунков из пластилина на тему осени и школы.
Где: Фабрика Заря (пр-т 100-летия Владивостока, 155 кор. 2).
Когда: 13 сентября с 15.30.
«Танцуй легко» (6+).
Каждую субботу в Нагорном парке проходит зумба-дискотека «Танцуй легко».
Подойдет тем, кто давно мечтал начать танцевать, но боялся. Прийти могут и новички и опытные.
Необходима удобная одежда, обувь и вода.
Где: Нагорный парк.
Когда: 13 сентября в 19.00.
Турнир по спортивному пейнтболу (0+).
В течение 2-х дней будут проведены игры, в которых определят сильнейшие команды среди школ, предприятий Приморского края, спортсменов, профессионально занимающихся спортивным пейнтболом, а также ветеранов этого вида спорта.
Программа на 13 сентября:
1. Кубок среди спортивных команд (Д3); формат 3×3; 8 минут до 3х побед, лимит команд — 8.
Стоимость: 10000 рублей (шары от 3000 рублей/коробка).
2. Первенство Владивостока среди молодежных команд Ю16 — механика (возраст 12−16 лет); формат 5×5; 5 минут до 2х поинтов, лимит команд — 10.
Программа на 14 сентября:
1. Кубок ветеранов (Д4); формат 3×3; 8 минут до 3х побед, лимит команд — 4.
Стоимость: 7000 рублей (шары от 3000 рублей/коробка).
2. Кубок среди корпоративных команд — механика; формат 5×5; 5 минут до 2х побед, лимит команд — 16.
Стоимость: 15 000 рублей (маркер, маска, шары включены).
Расписание:
9.30−10.00 — Регистрация команд:
10.00 — Торжественное открытие.
10.30 — Начало игр.
Где: Средняя школа № 50 (ул. Олега Кошевого, 26).
Когда: 13 и 14 сентября.
Выставка-продажа котят и щенков (0+).
Мероприятие подойдёт тем, кто любит животных, интересуется особенностями разных пород и давно мечтает завести питомца. На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: ТЦ «Море», 4 этаж (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 13 и 14 сентября в 10.00.
Фестиваль русского краба (0+).
С 29 августа по 14 сентября во Владивостоке проходит Фестиваль русского краба.
Владивосток превратился в гастрономическую столицу Дальнего Востока: в городе пройдёт фестиваль краба. Это событие объединяет кухню, культуру и традиции морского города.
Расписание на 13 сентября:
10.00−22.00 — работа гастроулицы.
18.00−22.00 — концертная программа.
Расписание на 14 сентября. В этот день пройдет закрытие фестиваля.
10.00−22.00 — работа гастроулицы.
18.00−22.00 — концертная программа.
Где: Владивосток.
Когда: 13 и 14 сентября.
Общегородская утренняя зарядка (0+).
Уже в это воскресенье жители и гости Владивостока смогут вместе установить рекорд страны, приняв участие в самой массовой утренней зарядке.
Ведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева проведет тренировку на стадионе «Динамо» для всех желающих. Арбитр международного агентства «Интеррекорд» Юрий Черных официально зафиксирует и подтвердит достижение.
В программе:
- функциональная тренировка,
- пилатес и йога,
- фудкорт от заведений города,
- развлекательная программа и зона отдыха,
- музыкальные сеты от диджеев,
Где: Стадион «Динамо».
Когда: 14 сентября в 9.00.
Музыкально-поэтический вечер «Ах, эта ласковая осень» (12+).
В Библиотеке № 10 пройдет музыкально-поэтический вечер, организованный творческим объединением «В одно касание», посвященный началу осени, «Ах, эта ласковая осень».
Участники послушают лирику о природе, жизни и любви, услышат красивую современную поэзию в исполнении новых авторов, чтецов и исполнителей песен.
Прозвучат пейзажная и актуальная во все времена любовная лирика.
Где: Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
Когда: 14 сентября в 15.00.