Фестиваль краба, русские забавы и пейнтбол: выходные во Владивостоке будут насыщенными

Поэты и писатели поделятся впечатлениями от поездки в Монголию — на Все-монгольскую книжную ярмарку, которая проходила в Улан-Баторе. Делегация полноценно присоединилась к международным акциям — «Библионочь», «Победный май», организованных Русским Домом в Монголии. Участники поделятся впечатлениями от увиденного и покажут фото и видео материал, привезенный с собой.