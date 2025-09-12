Минобороны Беларуси заявило о старте учений «Запад — 2025»

Министерство обороны Беларуси 12 сентября сделало заявление о старте российско-белорусского стратегического учения «Запад-2025».
В ведомстве сообщили, что учения будут проходить с 12 по 16 сентября на полигонах Беларуси и России. Целью учения станет отработка совместных действий Вооруженных сил Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности к отражению возможной агрессии.
Также на мероприятиях учений будут совершенствовать навыки командования и штабов в управлении войсками при отражении агрессии, повышать уровень взаимодействия органов управления и полевой выучки, будут отрабатываться совместные действия по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.
В Минобороны заметили, что учение «Запад — 2025» является плановым мероприятием.
— На территории Беларуси учение проводится на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах, и несет оборонительный характер, — подчеркнули в ведомстве.
Еще ранее Минобороны Беларуси информировало, что снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны. А в Совбезе республики заявили, что цели учений «Запад-2025» являются исключительно оборонительными.
Тем временем Польша разместит 40 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью в ближайшие дни. Об этом заявили в Минобороны страны, добавив, что таким образом реагируют на проведение российско-белорусских учений «Запад-2025».
Также Польша перекрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября: «Протянули колючую проволоку, соорудили металлический забор».
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
Еще Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.