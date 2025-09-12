Из Уфы в Краснодар скоро снова можно будет добраться на самолете

Через две недели возобновятся регулярные авиарейсы по маршруту Уфа — Краснодар. Полеты, как сообщила пресс-служба международного аэропорта имени Мустая Карима, будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Все перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320. Первый вылет запланирован на 27 сентября.
Напомним, после трех с половиной лет простоя вновь начал работать аэропорт Краснодара. В Министерстве транспорта РФ сообщили о том, что воздушная гавань открыта.
Аэропорт прекратил свою работу в феврале 2022 года из соображений безопасности. Однако все это время здание и инфраструктуру поддерживали в рабочем состоянии.
