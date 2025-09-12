Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Уфы в Краснодар скоро снова можно будет добраться на самолете

27 сентября запустят прямые авиарейсы Уфа-Краснодар.

Источник: Комсомольская правда

Через две недели возобновятся регулярные авиарейсы по маршруту Уфа — Краснодар. Полеты, как сообщила пресс-служба международного аэропорта имени Мустая Карима, будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Все перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320. Первый вылет запланирован на 27 сентября.

Напомним, после трех с половиной лет простоя вновь начал работать аэропорт Краснодара. В Министерстве транспорта РФ сообщили о том, что воздушная гавань открыта.

Аэропорт прекратил свою работу в феврале 2022 года из соображений безопасности. Однако все это время здание и инфраструктуру поддерживали в рабочем состоянии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.