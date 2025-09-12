Ричмонд
Автобусы, троллейбусы и трамваи в Челябинске изменят маршруты на День города

В субботу, 13 сентября, в Челябинске будут проходить основные события в честь празднования 289-летия города. В связи с этим, некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи изменят схему движения. Как будет следовать транспорт, рассказываем.

Источник: Pchela.News

С 07:00 до 18:00 будет закрыто движение по улице Карла Маркса от улицы Цвиллинга до Свободы. Трамвай № 5 будет следовать по маршруту: ЧЭМК — Труда — Цвиллинга — Автовокзал. С 15:30 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • улица Братьев Кашириных — от улицы Краснознамённой до Кирова;
  • улица Каслинская — от улицы 8 Марта до Братьев Кашириных;
  • улица Красная — от улицы Труда до 8 Марта.

Автобусы в это время будут ходить следующим образом:

  • автобус № 8: Мамина — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
  • автобус № 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
  • автобус № 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.

С 20:00 до 23:00 закроют движение по таким участкам:

  • улица Братьев Кашириных — от улицы Краснознамённой до Российской;
  • Свердловский проспект — от проспекта Победы до проспекта Ленина;
  • улица Каслинская — от проспекта Победы до 8 Марта;
  • улица Кирова — от проспекта Победы до Труда;
  • улица Труда — от Энгельса до Свободы;
  • улицы Карла Маркса и Коммуны — от улицы Красной до Свободы;
  • улицы Цвиллинга и Советская — от проспекта Ленина до Труда.

Автобусы в это время направят по следующим маршрутам:

  • автобус № 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина;
  • автобус № 18: Завод ЛД — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;
  • автобус № 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
  • автобус № 58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект — Доватора — Чистопольская;
  • автобус КМ: рейсы отправлением от Областной больницы в 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45 и от Теплотехнического института в 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 — отменяются. Последней рейс до Областной больницы выполнят после открытия движения.

Троллейбусы будут возить пассажиров так:

  • троллейбус № 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ЧМК;
  • троллейбус № 12: АМЗ — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.

С 18:45 до 23:00 трамваи направят следующим образом:

  • трамвай № 3: ЧМК — Российская — Депо № 1 — Горького — ЧМК (в одном направлении);
  • трамвай № 5, 7: ЧЭМК — Горького — Депо № 1 — Российская — ЧГРЭС (в оба направления);
  • трамвай № 16: Чичерина — Горького — Депо № 1 — Российская — Чичерина (в одном направлении).