Автобусы, троллейбусы и трамваи в Челябинске изменят маршруты на День города

С 07:00 до 18:00 будет закрыто движение по улице Карла Маркса от улицы Цвиллинга до Свободы. Трамвай № 5 будет следовать по маршруту: ЧЭМК — Труда — Цвиллинга — Автовокзал. С 15:30 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:
- улица Братьев Кашириных — от улицы Краснознамённой до Кирова;
- улица Каслинская — от улицы 8 Марта до Братьев Кашириных;
- улица Красная — от улицы Труда до 8 Марта.
Автобусы в это время будут ходить следующим образом:
- автобус № 8: Мамина — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
- автобус № 22а: ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;
- автобус № 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.
С 20:00 до 23:00 закроют движение по таким участкам:
- улица Братьев Кашириных — от улицы Краснознамённой до Российской;
- Свердловский проспект — от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улица Каслинская — от проспекта Победы до 8 Марта;
- улица Кирова — от проспекта Победы до Труда;
- улица Труда — от Энгельса до Свободы;
- улицы Карла Маркса и Коммуны — от улицы Красной до Свободы;
- улицы Цвиллинга и Советская — от проспекта Ленина до Труда.
Автобусы в это время направят по следующим маршрутам:
- автобус № 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина;
- автобус № 18: Завод ЛД — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;
- автобус № 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
- автобус № 58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект — Доватора — Чистопольская;
- автобус КМ: рейсы отправлением от Областной больницы в 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45 и от Теплотехнического института в 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 — отменяются. Последней рейс до Областной больницы выполнят после открытия движения.
Троллейбусы будут возить пассажиров так:
- троллейбус № 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ЧМК;
- троллейбус № 12: АМЗ — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.
С 18:45 до 23:00 трамваи направят следующим образом:
- трамвай № 3: ЧМК — Российская — Депо № 1 — Горького — ЧМК (в одном направлении);
- трамвай № 5, 7: ЧЭМК — Горького — Депо № 1 — Российская — ЧГРЭС (в оба направления);
- трамвай № 16: Чичерина — Горького — Депо № 1 — Российская — Чичерина (в одном направлении).