Омскую владелицу крупного земельного участка оштрафовали за хлам

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей собственника сельхозугодий в Омском районе за невыполнение предписания об очистке участка. Об этом сообщила сегодня, 12 сентября, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
Нарушение предписания было выявлено сотрудниками ведомства в ходе рейдового осмотра 25 июня 2025 года.
«Собственнице земельного участка площадью более 111 тысяч квадратных метров надлежало до 3 июня 2025 года провести механическую очистку от остатков тепличных сооружений, а также организовать агротехнические, агрохимические, фитосанитарные и противоэрозионные мероприятия по воспроизводству плодородия почв», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Однако, при внеплановой проверке выяснилось, что нарушения устранены не были. На нерадивую землевладелицу был подан иск в суд, который назначил хозяйке земли штраф в размере 10 000 рублей.