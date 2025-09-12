В Госдуму внесли проект о компенсации расходов на лекарства: на кого он рассчитан

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, касающийся государственной компенсации расходов на лекарства. Об этом рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
В законопроекте говорится о специальной субсидии от государства, которая будет действовать, когда затраты гражданина на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты превысит 10% от совокупного семейного дохода.
Исключение будет для семей, чей среднедушевой доход или совокупный доход превышает трехкратную величину прожиточного минимума.
Миронов отметил, что механизм получения такой государственной поддержки должен быть максимально оперативным. Субсидии предлагают предоставлять двумя способами: авансом после назначения лечения или в виде компенсации уже понесенных расходов.
Парламентарий назвал ситуацию с ценами на лекарства критической, заявив о необходимости срочного государственного вмешательства.
«Самое время Госдуме оперативно рассмотреть и принять наш законопроект, чтобы потом заложить необходимые средства в бюджет следующего года», — приводит РИА Новости его слова.
Напомним, с сентября этого года в силу вступил закон, согласно которому фармацевтам будет грозить штраф за несообщение о дешевых аналогах лекарства.