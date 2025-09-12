В Воронеже 13 сентября запретят парковку вокруг Советской площади

Парковку запретят более чем на сутки: с шести вечера 12 сентября и до десяти вечера 13 сентября. Нельзя ставить автомобили на нескольких улицах: Театральной (от ул. Карла Маркса до ул. Пятницкого), 25 Октября (от пр. Революции до ул. Бучкури), Бучкури (от ул.25 Октября до ул. Авиационной), Орджоникидзе (от ул. 25 Октября до ул. Карла Маркса).