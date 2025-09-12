В Воронеже 13 сентября запретят парковку вокруг Советской площади

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежских автомобилистов о запрете парковки вокруг Советской площади днем 13 сентября. Ограничения связаны с проведением Дня балета, который пройдет в субботу.
Парковку запретят более чем на сутки: с шести вечера 12 сентября и до десяти вечера 13 сентября. Нельзя ставить автомобили на нескольких улицах: Театральной (от ул. Карла Маркса до ул. Пятницкого), 25 Октября (от пр. Революции до ул. Бучкури), Бучкури (от ул.25 Октября до ул. Авиационной), Орджоникидзе (от ул. 25 Октября до ул. Карла Маркса).