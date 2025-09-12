Еще один нижегородец заболел энцефалитом после нападения клеща

Клещи продолжают нападать на нижегородцев даже с началом осени — второй период их активности длится до октября. Энцефалитом после укуса клеща заразился еще один житель региона. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре по Нижегородской области.
На данный момент в Нижегородской области зарегистрировано 8953 обращений ко врачам по поводу присасывания клещей. Это значение на 6,4% меньше, чем средний многолетний уровень.
Чаще всего с укусами клещей обращаются в медучреждения жители Павловского округа (616), Дзержинска (483) и Бора (385), а также Автозаводского (730) и Ленинского (544) районов Нижнего Новгорода. В большинстве случаев нижегородцы встречают клещей на территориях сел и деревень, на садовоогородных участках и в лесу.
На сегодняшний день клещевым вирусным энцефалитом заразились 7 жителей региона — инфицированные клещи были обнаружены в Варнавинском, Балахнинском, Дальнеконстантиновском округах и в Выксе. Боррелиозом заболели 139 человек, в том числе 8 детей. Прививки против энцефалита сделали 11672 нижегородца.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцев предупредили ещё об одной клещевой инфекции — риккетсиозе.