Еще один нижегородец заболел энцефалитом после нападения клеща

Чаще всего с укусами клещей обращаются в медучреждения жители Павловского округа (616), Дзержинска (483) и Бора (385), а также Автозаводского (730) и Ленинского (544) районов Нижнего Новгорода. В большинстве случаев нижегородцы встречают клещей на территориях сел и деревень, на садовоогородных участках и в лесу.