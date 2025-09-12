В ОП рассказали, как сохранить изъятые на досмотре в аэропорту вещи

Пассажиры могут не выбрасывать изъятые при досмотре вещи и оставить их на хранение в аэропорту. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По словам эксперта, вещи можно оставить в аэропорту за деньги или бесплатно в соответствии с договором. При этом условия и сроки определяет администрация каждой авиагавани, поэтому они могут отличаться.
Машаров также напомнил, что на хранение нельзя сдавать животных и птиц, наркотики, огнестрельное и взрывчатое оружие.
— Для того, чтобы вещь не изъяли, следует обратиться к сотрудникам авиакомпании или службе безопасности и попросить оставить ее на складе хранения изъятых в ходе предполетного досмотра вещей, — отметил Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
11 сентября Министерство транспорта России сообщило об открытии аэропорта Краснодара — он не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года из соображений безопасности. Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что в сентябре перевозчик собирается запустить прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.