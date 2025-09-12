Bloomberg: Российские военные учения вызывают беспокойство в НАТО

Российские военные учения «Запад» вызывают беспокойство у стран НАТО. Сообщается, что политики стран-членов альянса пристально наблюдают за военным учением и упражняются в высказывании всё более пугающих опасений. Об этом пишет издание Bloomberg.
По данным правительств Латвии и Литвы, учения «Запад» пройдут в Белоруссии и западных военных округах России, в Москве и Ленинграде, а также будут включать операции в балтийском эксклаве Калининграде и на арктическом севере. По оценкам Министерства обороны Литвы, в операции под руководством России будут задействованы около 30 000 военнослужащих. Страны НАТО приведены в боевую готовность и рассматривают происходящее как угрозу.
Россия практически никак не прокомментировала эту операцию. Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что учения носили «исключительно оборонительный характер», сообщила 27 августа государственная служба новостей «Белта».
Но нужно отметить, что президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил о том, что РФ никому не угрожает, особенно в Арктике. Все действия страны направлены на защиту суверенитета и оборону.