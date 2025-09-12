Bloomberg: Российские военные учения вызывают беспокойство в НАТО

По данным правительств Латвии и Литвы, учения «Запад» пройдут в Белоруссии и западных военных округах России, в Москве и Ленинграде, а также будут включать операции в балтийском эксклаве Калининграде и на арктическом севере. По оценкам Министерства обороны Литвы, в операции под руководством России будут задействованы около 30 000 военнослужащих. Страны НАТО приведены в боевую готовность и рассматривают происходящее как угрозу.