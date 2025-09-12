Ричмонд
Девушка купила куртку в секонд-хенде и обнаружила прощальную записку

Девушка приобрела в секонд-хенде куртку, в которой нашла странную записку. Фотографией послания она поделилась на платформе Reddit.

Текст оказался прощальным письмом, адресованным Валери от подруги Эмили. В нем сказано, что девушка приняла решение покончить с собой из-за неизвестного Аарона и какой-то истории с видео.

Несмотря на это, Эмили верит, что Валери оставит ее в своей памяти не из-за этого, а благодаря времени, которое они проводили вместе.

Пользователи платформы в комментариях выразили надежду, что худшего не случилось —озвученные намерения не были претворены в жизнь. Кроме того, многие из них вспомнили, что и сами в минуты эмоциональных потрясений писали такие письма.

Другие комментаторы не исключили, что причина переживаний девушки может крыться в упомянутым видео — это мог быть, например, ролик непристойного содержания.

В июне сотрудники австрийских правоохранительных органов также раскрыли детали прощальной записки, которую оставил молодой человек, напавший на школу в Граце. Подозреваемый очень переживал за судьбу своей кошки. В письме он попросил присмотреть за ней.