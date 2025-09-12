Ричмонд
В Башкирии предлагают учредить День многодетной семьи

Отмечать его планируется 21 декабря.

Источник: Башинформ

Проект закона об учреждении знаменательной даты рассмотрят на ближайшем заседании депутаты Госсобрания — Курултая республики.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, день 21 декабря выбран для этого в связи с тем, что традиционно в конце года в регионе чествуют многодетные семьи, победителей и призеров всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов. Также декабрь благодаря приближению новогодних праздников символизирует время для семьи и тепло домашнего очага.

«Учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — сказал Константин Толкачев.