В Башкирии предлагают учредить День многодетной семьи

По словам спикера парламента Константина Толкачева, день 21 декабря выбран для этого в связи с тем, что традиционно в конце года в регионе чествуют многодетные семьи, победителей и призеров всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов. Также декабрь благодаря приближению новогодних праздников символизирует время для семьи и тепло домашнего очага.