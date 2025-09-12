Ричмонд
Губернатор Игорь Кобзев с супругой проголосовали на выборах в Иркутской области

В выборах участвуют более 1,82 миллиона избирателей, почти 11 тысяч из которых голосуют впервые.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с супругой приняли участие в выборах главы региона, которые проходят 12−14 сентября. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

— Участие в голосовании — это тоже своего рода патриотизм, не равнодушие к будущему своей малой Родины, — написал глава региона в сети.

Напомним, в выборах участвуют более 1,82 миллиона избирателей, почти 11 тысяч из которых голосуют впервые. Для обеспечения прозрачности процесса на 815 участках организована онлайн-трансляция, а на остальных установлены видеорегистраторы. В круглосуточном режиме работает Центр общественного наблюдения, где представители СМИ, наблюдатели и юристы следят за ходом голосования.

Особое внимание уделено труднодоступным территориям — на 38 участках уже прошло досрочное голосование. Для жителей области, находящихся в Москве, организовано 14 экстерриториальных участков. За процессом следят 3404 наблюдателя от различных общественных организаций и политических партий.

Параллельно с выборами губернатора в регионе проходят 72 муниципальные избирательные кампании, включая выборы 15 мэров и 31 главы муниципалитетов. Все избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

