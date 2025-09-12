Эндрю Потуральски: «В матче с “Амуром” нас призвали вернуться к своей игре»

«Авангард» в четверг, 11 сентября, выиграл 2:1 у «Амура» в матче чемпионата КХЛ. Игру для «КП Омск» оценил форвард Эндрю Потуральски.
— Сейчас у игроков еще идет наработка «химии» взаимодействия? И какую игру сегодня в этом смысле показывал «Авангард»?
— Да, мы вернулись к своей игре, тому, что нарабатывали. Старались не обращать внимание на то, что пытается навязать соперник, не думать, что он может нам помешать. Сосредоточены были именно на себе. Это отличие от предыдущего матча.
И, как уже часто ранее говорилось, пришло много новых игроков в межсезонье, в итоге нужно время на то, чтобы все отладить. И чтобы появилась «химия». Но хорошие коллективы всегда находятся на пути к победи, думаю, это то, что сегодня получилось.
— По ходу игры тренер высказывал пожелания что-то сильно поменять, либо в основном была установка как играли, так и примерно в том же ключе играть весь матч?
— Просто он сказал вернуться к нашей игре, потому что успели отойти от того, что показывали на предсезонке. В первом матче, наверное, был какой-то мандраж, а сегодня действовали уже спокойнее и сумели победить.
— Как продолжается ваше освоение в команде, налаживание психологических контактов?
— С этим помогает один из тренеров, плюс игроки оказывают огромную поддержку, помогают. Так что иду ото дня к дню, думаю, что буду чувствовать себя все увереннее. Русский язык понемногу учу, прежде всего базовые слова, конечно, знаю уже, как сказать «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до свидания» и так далее.
Далее в субботу, 13 сентября, «Авангард» сыграет в Омске с московским «Динамо».
