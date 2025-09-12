В Семикаракорске досрочно открыли новый парк с зоной для пикников и прогулок

В правительстве Ростовской области рассказали, что после масштабного обновления открылся центральный парк Семикаракорска.
— Изначально его благоустройство началось в 2021 году, но первый подрядчик не справился. Новый исполнитель возобновил работы в прошлом году и завершил их досрочно, — дополнили в источнике. В обновленном парке появились игровой комплекс, фонтан, сцена с местом для зрителей и велопарковка.
Особое внимание уделили озеленению: высадили около 500 деревьев, среди которых липы и клены, пять тысяч кустарников и столько же многолетних цветов. Почти 17 тысяч квадратных метров покрыли газоном, обустроили зоны для пикников и установили систему автоматического полива для сохранения зеленых насаждений.
Напомним, что эту территорию выбрали сами жители Семикаракорска во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства.