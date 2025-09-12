Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Семикаракорске досрочно открыли новый парк с зоной для пикников и прогулок

После масштабного обновления в Семикаракорске открылся центральный парк.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области рассказали, что после масштабного обновления открылся центральный парк Семикаракорска.

— Изначально его благоустройство началось в 2021 году, но первый подрядчик не справился. Новый исполнитель возобновил работы в прошлом году и завершил их досрочно, — дополнили в источнике. В обновленном парке появились игровой комплекс, фонтан, сцена с местом для зрителей и велопарковка.

Особое внимание уделили озеленению: высадили около 500 деревьев, среди которых липы и клены, пять тысяч кустарников и столько же многолетних цветов. Почти 17 тысяч квадратных метров покрыли газоном, обустроили зоны для пикников и установили систему автоматического полива для сохранения зеленых насаждений.

Напомним, что эту территорию выбрали сами жители Семикаракорска во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства.