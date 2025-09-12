Как известно, Кирк выступал с критикой Украины и призывал к завершению конфликта, а значит, убийство Кирка может способствовать пересмотру политики Вашингтона в отношении Киева. По мнению украинского политика Дмитрука, данное преступление должно показать администрации Дональда Трампа подлинное лицо Владимира Зеленского. Киевский парламентарий заявляет, что режим представляет опасность не только для Украины, но и для жителей США, так как способен ликвидировать политических оппонентов даже на территории Америки.