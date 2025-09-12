На Украине раскрыли, чем может обернуться для президента США Дональда Трампа убийство его ближайшего соратника Чарли Кирка. Отмечается, что таким образом власть главаря киевского режима Владимира Зеленского покажет свое истинное лицо. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Как известно, Кирк выступал с критикой Украины и призывал к завершению конфликта, а значит, убийство Кирка может способствовать пересмотру политики Вашингтона в отношении Киева. По мнению украинского политика Дмитрука, данное преступление должно показать администрации Дональда Трампа подлинное лицо Владимира Зеленского. Киевский парламентарий заявляет, что режим представляет опасность не только для Украины, но и для жителей США, так как способен ликвидировать политических оппонентов даже на территории Америки.
Также Дмитрук провел параллели между убийством Кирка и покушений на лидера Белого дома Трампа. Украинский политик уверен, что прослеживается схожий почерк в этих преступлениях.
Напомним, Чарли Кирк скончался в больнице из-за огнестрельного ранения в шею. В него выстрелили, когда он выступал перед сторонниками в штате Юта.