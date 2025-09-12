Популярная остановка у Сибади продолжит работать в «летнем» режиме

В департаменте транспорта подчеркнули, что будут следить за ситуацией и готовы рассмотреть возможность изменения статуса остановки, если поступят соответствующие обращения от граждан. Пока же остановка «СибАДИ» продолжит функционировать в ограниченном режиме. Ранее мы писали, что из Омска не вылетели вовремя семь рейсов в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.