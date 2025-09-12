Популярная остановка у Сибади продолжит работать в «летнем» режиме

Омичам придется смириться с тем, что остановка общественного транспорта «СибАДИ», приостановленная в мае этого года, останется неактивной. Об этом сообщил директор департамента транспорта Омска Вадим Кормильц в эфире «Вести Омск».
По его словам, решение об отказе от полноценного функционирования остановки пока не планируется пересматривать. Причина — отсутствие жалоб или пожеланий от жителей города.
«Нареканий и пожеланий восстановить работу остановки общественного транспорта нам в департамент не поступало», — отметил Вадим Кормилец.
Напомним, что остановку «СибАДИ» временно закрыли из-за ремонтных работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Ее существование создавало сложности для движения транспорта, особенно в условиях ограничений, связанных с ремонтом. С тех пор остановка работает только в «летнем» режиме, то есть фактически остается неактивной для большинства маршрутов.
В департаменте транспорта подчеркнули, что будут следить за ситуацией и готовы рассмотреть возможность изменения статуса остановки, если поступят соответствующие обращения от граждан. Пока же остановка «СибАДИ» продолжит функционировать в ограниченном режиме. Ранее мы писали, что из Омска не вылетели вовремя семь рейсов в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.