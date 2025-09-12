Ричмонд
Польша закрыла границы с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Власти Польши перекрыли границу с Белоруссией из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил глава МВД страны Марчин Кервинский.

Так, ограничения на работу ввели в одном автомобильном и двух железнодорожных пунктах пропуска.

— Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию. Я хочу опровергнуть, что закрытие этой границы происходит не на время учений «Запад», а в связи с учениями «Запад», — добавил министр.

Минск прокомментировал действия Варшавы, назвав их незаконными и безосновательными. В МИД России призвали Польшу пересмотреть ограничительные меры, добавили в радио Tokfm.

10 сентября военные Польши применили оружие в отношении дронов, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

Также он заявил, что Варшава попросит Североатлантический альянс о применении четвертой статьи после инцидента. Согласно информации от иностранных СМИ, НАТО не расценивает произошедшее как атаку на страну.

